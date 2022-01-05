.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاستخبارات العراقية تعتقل 8 عناصر من داعش في 3 محافظات

  • الخط
العراق داعش دواعش
اعتقالات سابقة في العراق لعناصر مشتبه بها
العراق والكاظمي

الاستخبارات العراقية تعتقل 8 عناصر من داعش في 3 محافظات

الناطق الإعلامي للجيش العراقي: توقيف 4 عناصر في بغداد و 3 في كركوك وعنصر في ديالي

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، الأربعاء، القبض على 8 عناصر من تنظيم داعش في 3 محافظات بالبلاد.

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، عبر "تويتر" إنه جرى اعتقال 4 عناصر في محافظة بغداد كانوا يعملون ضمن ما يسمى "قاطع دجلة".

كما أشار الناطق إلى ضبط 3 عناصر في كركوك وعنصر في ديالى.

وفي 29 ديسمبر، أعلن تنظيم داعش عن إعدامه ضابطا بوزارة الداخلية العراقية بعد أيام قليلة من خطفه، بحسب ما نشر التنظيم في حسابات له بمواقع التواصل، وفيها بث فيديو وصورة لنحره مدير جوازات مدينة الأعظمية في بغداد، العقيد ياسر الجوراني.

وكان عناصر من التنظيم خطفوا الجوراني و3 من أصدقائه، حين كانوا قبل أسبوعين في رحلة صيد برية عند بحيرة "حمرين" في محيط قضاء خانقين بمحافظة ديالى، فأعدم اثنين منهم بينما تمكنت القوات العراقية من تحرير الثالث، إلا أنه توفي بعد عملية تحريره.

بعد استطلاع رأي المفتي.. الجنايات تقضي بالإعدام شنقاً لسفاح الإسماعيلية مصر بعد استطلاع رأي المفتي.. الجنايات تقضي بالإعدام شنقاً لسفاح الإسماعيلية

وبدا العقيد الجوراني في الفيديو والصور، جاثيا على ركبتيه بينما يقف خلفه رجل ملثم يحمل سلاحا، وإلى جانبهما راية التنظيم في منطقة شبه صحراوية،

وأكدت مصادر أمنية عراقية في وقت لاحق أن الجوراني نُحر بالفعل، مشيرة إلى أن الجيش نفذ عمليات أمنية في المنطقة وعثر على جثث بعض المختطفين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بيتكوين لـ 100 ألف دولار.. جهة عالمية تكشف سر توقعاتها المتفائلة بيتكوين لـ 100 ألف دولار.. جهة عالمية تكشف سر توقعاتها المتفائلة
أول تأمين على المصريين في الخارج.. هذه أعداد المشتركين أول تأمين على المصريين في الخارج.. هذه أعداد المشتركين
الأكثر قراءة
فيديو فيديو "الرقص الفاضح".. معلمة المنصورة: صوروني بدون علمي وسألجأ للقضاء
متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني
مأساة فتاة مأساة فتاة "الصور المفبركة".. عم الضحية: معلم بسنت شريك في انتحارها
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟ أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟
إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها
قبل أن تذهب
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
اكتشف المزيد