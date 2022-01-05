الاستخبارات العراقية تعتقل 8 عناصر من داعش في 3 محافظات

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، الأربعاء، القبض على 8 عناصر من تنظيم داعش في 3 محافظات بالبلاد.

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، عبر "تويتر" إنه جرى اعتقال 4 عناصر في محافظة بغداد كانوا يعملون ضمن ما يسمى "قاطع دجلة".

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كما أشار الناطق إلى ضبط 3 عناصر في كركوك وعنصر في ديالى.

وفي 29 ديسمبر، أعلن تنظيم داعش عن إعدامه ضابطا بوزارة الداخلية العراقية بعد أيام قليلة من خطفه، بحسب ما نشر التنظيم في حسابات له بمواقع التواصل، وفيها بث فيديو وصورة لنحره مدير جوازات مدينة الأعظمية في بغداد، العقيد ياسر الجوراني.

وكان عناصر من التنظيم خطفوا الجوراني و3 من أصدقائه، حين كانوا قبل أسبوعين في رحلة صيد برية عند بحيرة "حمرين" في محيط قضاء خانقين بمحافظة ديالى، فأعدم اثنين منهم بينما تمكنت القوات العراقية من تحرير الثالث، إلا أنه توفي بعد عملية تحريره.

وبدا العقيد الجوراني في الفيديو والصور، جاثيا على ركبتيه بينما يقف خلفه رجل ملثم يحمل سلاحا، وإلى جانبهما راية التنظيم في منطقة شبه صحراوية،

وأكدت مصادر أمنية عراقية في وقت لاحق أن الجوراني نُحر بالفعل، مشيرة إلى أن الجيش نفذ عمليات أمنية في المنطقة وعثر على جثث بعض المختطفين.