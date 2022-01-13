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هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

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ميليشيات العراق

هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

برهم صالح: استهداف البعثات الدبلوماسية عمل إرهابي يضر بمصالح العراق وسمعته

دبي _ العربية.نت

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استهدف هجوم صاروخي، مساء الخميس، المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقية.

وبحسب مراسلنا في بغداد، فقد تم إطلاق 3 صواريخ من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوب بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأميركية في بغداد.

وأضاف المراسل أن "المنظومة الدفاعية الأميركية في بغداد اعترضت صاروخين من أصل 3"، بينما سقط أحد الصواريخ في مجمع القادسية في المنطقة الخضراء".

السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية)
السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية)

كما سارت أنباء عن تفعيل منظومة "السيرام" داخل السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء.

وأشار مراسل "العربية" إلى إصابة امرأة وطفل بعد سقوط الصاروخ على مجمع القادسية في المنطقة الخضراء.

وعقب ذلك قال الرئيس العراقي برهم صالح إن استهداف البعثات الدبلوماسية عمل إرهابي يضر بمصالح العراق وسمعته.

من جهتها، قالت السفارة الأميركية في بغداد إن "مجمع السفارة تعرض اليوم لهجوم من قبل مجموعات تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".

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وأضافت السفارة عبر صفحتها على "فيسبوك": "لطالما قلنا إن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".

صاروخ وقع في المنطقة الخضراء خلال هجوم سابق (أرشيفية)
صاروخ وقع في المنطقة الخضراء خلال هجوم سابق (أرشيفية)

ونفذت ميليشيات متحالفة مع إيران في السنوات الماضية عشرات الهجمات المماثلة، لكنها لم تسبب في معظمها أضراراً تذكر.

وجاءت الهجمات الأخيرة في ظل تهديد الفصائل المقربة من إيران باستهداف القوات الأجنبية في العراق، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامها من القتال إلى المشورة وتدريب القوات العراقية.

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