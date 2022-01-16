"داعش" يعدم 4 صيادين بعد اختطافهم في صلاح الدين بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن عناصر تنظيم داعش أعدم الصيادين الأربعة المختطفين وأصاب خامسهم بصلاح الدين.

وقال المصدر "أقدم عناصر تنظيم داعش على إعدام 4 صيادين في محافظة صلاح الدين بعد اختطافهم من منطقة القادرية جنوب قضاء سامراء"، وفق ما نقلته وكالة "بغداد اليوم".

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كما بين أن "الخامس تمكن من الهرب بعد اعتقاد المسلحين أنه فارق الحياة"، موضحاً أن "لديه اصابات بليغة".

فيما أفاد مصدر أمني، بالعثور على الصياد المختطف في محافظة صلاح الدين.

وقال إن "قوة أمنية عثرت على صياد مختطف من قبل تنظيم داعش وهو بحالة خطرة.