"داعش" يعدم 4 صيادين بعد اختطافهم في صلاح الدين بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن عناصر تنظيم داعش أعدم الصيادين الأربعة المختطفين وأصاب خامسهم بصلاح الدين.
وقال المصدر "أقدم عناصر تنظيم داعش على إعدام 4 صيادين في محافظة صلاح الدين بعد اختطافهم من منطقة القادرية جنوب قضاء سامراء"، وفق ما نقلته وكالة "بغداد اليوم".
مادة اعلانية
كما بين أن "الخامس تمكن من الهرب بعد اعتقاد المسلحين أنه فارق الحياة"، موضحاً أن "لديه اصابات بليغة".
فيما أفاد مصدر أمني، بالعثور على الصياد المختطف في محافظة صلاح الدين.
وقال إن "قوة أمنية عثرت على صياد مختطف من قبل تنظيم داعش وهو بحالة خطرة.
اقرأ أيضاً
-
أف بي آي يكشف هوية محتجز رهائن تكساس.. وبايدن: عمل إرهابياعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، أن عملية احتجاز الرهائن التي حصلت السبت في كنيس في ولاية تكساس، وانتهت بتحرير جميع المُحتجزين ووفاة المُنفّذ، ... أميركا
-
عائلة ديوكوفيتش: السياسة فازت على الرياضةأعربت عائلة نوفاك ديوكوفيتش عن خيبة أملها إزاء ترحيل المصنف الأول على العالم في التنس من أستراليا بعد خلاف بشأن تأشيرة دخوله لأستراليا فيما يتعلق ... رياضة
-
إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي المعارضة للنظامأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن وزارة المخابرات اعتقلت الناشطة المدنية، فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد، علي خامنئي، وهي في طريقها إلى منزلها ... إيران
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية