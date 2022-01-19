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العراق.. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدستورية جلسة البرلمان

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المحكمة الاتحادية العراقية العراق
المحكمة الاتحادية العراقية
العراق

العراق.. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدستورية جلسة البرلمان

كانت المحكمة قد أوقفت الخميس عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان

العربية.نت

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قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، تأجيل البت بدعوى الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب إلى الأسبوع القادم.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المحكمة قررت تأجيل البت بالدعوى إلى 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضافت الوكالة أن "المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى".

وكانت المحكمة قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.

من الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في 9 يناير الحالي
من الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في 9 يناير الحالي
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ويعيش العراق حالياً وسط توترات سياسية وأمنية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي وسط اعتراض القوى الموالية لإيران على النتائج بداعي أنها مزورة.

وتصدرت الكتلة الصدرية تلك الانتخابات بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.

من الانتخابات التي شهدها العراق في أكتوبر
من الانتخابات التي شهدها العراق في أكتوبر
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