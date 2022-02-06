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لبنان يعيد 337 قطعة أثرية من عصور مختلفة إلى العراق

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An Iraqi clay tablet is displayed between a Lebanese flag, right, and an Iraqi flag during a ceremony held at the National Museum of Beirut, before 337 artifacts were handed over by Lebanese Minister of Culture Mohammed Murtada to Iraq's ambassador to Lebanon, in Beirut, Lebanon, Sunday, Feb. 6, 2022. Until they were handed over, the artifacts had been kept at the private Nabu Museum in north Lebanon. (AP Photo/Bilal Hussein)
من القطع التي أعادها لبنان للعراق

لبنان يعيد 337 قطعة أثرية من عصور مختلفة إلى العراق

لم يعرف كيف وصلت هذه القطع إلى لبنان وقد بدأت لجنة لبنانية التحقيق بها منذ 2018

بيروت – أسوشيتد برس

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سلّمت وزارة الثقافة اللبنانية إلى العراق، اليوم الأحد، 337 قطعة أثرية قديمة كانت معروضة في متحف لبناني منذ سنوات.

من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق

وأعاد وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى القطع التي تضمنت ألواحاً طينية إلى سفير العراق في لبنان خلال حفل أقيم في المتحف الوطني في بيروت.

وكان قد تم تخزين القطع الأثرية مؤخراً في متحف "نابو" الخاص في شمال لبنان.

من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق

وقال مرتضى لوكالة الأنباء العراقية أمس السبت، إن لجنة لبنانية تحقق في القطع منذ 2018. ولم يذكر التقرير تفاصيل أخرى عن مصدر القطع الأثرية.

من جهته، قال سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك خلال الحفل: "نحتفل بتسليم 337 قطعة أثرية من عصور مختلفة من حضارات بلاد ما بين النهرين". وأضاف بدون الخوض في تفاصيل أن هذا لن يكون آخر تسليم.

من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق
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ونُهب العديد من آثار العراق خلال عقود من الحرب وعدم الاستقرار في البلاد.

وتسترد الحكومة العراقية ببطء الآثار المنهوبة منذ 2003، لكن المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد لا تزال مهملة بسبب نقص الأموال.

وأعيد ما لا يقل عن ست شحنات من الآثار والوثائق إلى المتحف العراقي منذ عام 2016، وفقاً للسلطات العراقية.

من مراسم تسليم القطع
  • من مراسم تسليم القطع
  • من القطع التي أعادها لبنان للعراق
  • من القطع التي أعادها لبنان للعراق
  • من القطع التي أعادها لبنان للعراق
  • من القطع التي أعادها لبنان للعراق
5 صور
من مراسم تسليم القطع
من مراسم تسليم القطع
من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق
من القطع التي أعادها لبنان للعراق
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