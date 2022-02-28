سرقة جثمان طارق عزيز تثير لغطاً.. رغد صدام حسين تحسمها

بعد تداول تصريحات منسوبة لها خلال الفترة الماضية بشأن جثمان ‏وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز، خرجت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها.

ونشرت رغد، الأحد، عبر حسابها على "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي، "سكرين شوت" من التصريحات المنسوبة إليها، مؤكدة أن الحساب الذي يحمل هذه التصريحات "مزور" وليس لها أي علاقة به.

مادة اعلانية

وزعم الحساب الذي يحمل اسم رغد أنها استنكرت "سرقة جثمان طارق عزيز من جانب ميليشيات الملالي الفارسي وإعادته مرة أخرى، لكن بعد أن تم التمثيل به وفتح جمجمته وإخراج دماغه".

صفحة مزورة ليس لها اي صلة بالسيدة رغد صدام حسين . pic.twitter.com/bXPWMyoyb0 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 27, 2022

يذكر أن طارق عزيز، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد صدام حسين، توفي في يونيو 2015 داخل سجنه عن 79 عاماً.