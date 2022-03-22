العراق: مخزون القمح لا يكفي إلا 3 أشهر

كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن خطة للتوسع بزراعة القمح وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، فيما أشارت إلى أن الخزين الحالي لا يتجاوز الثلاثة أشهر.

وقال وزير الزراعة العراقي محمد مهدي الخفاجي إن حصاد القمح لهذا الموسم نتوقع أن يصل إلى 3 ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي"، مبيناً أن "هناك خزيناً حالياً لدى وزارة التجارة لا يتجاوز الثلاثة أشهر ".

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كما قال إن هناك خطة للتوسع في الموسم الزراعي المقبل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

إلى هذا، حذرت أوكرانيا من مخاطر تأثر الغذاء والمحاصيل عالميا. وقال أوليه أستانكو أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، يوم السبت، إن احتياطات الغذاء تكفي عاماً واحدا.

إلا أنه نبه إلى أنه ربما لا تكون هناك محاصيل كافية للتصدير إذا حالت الحرب دون الزراعة.

وأوضح قائلاً: "أوكرانيا لديها ما يكفي من احتياطيات الحبوب والغذاء لمدة عام، ولكن إذا استمرت الحرب فلن تكون قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم، وستكون هناك مشاكل"، مضيفا أن أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.

كما أشار في مقابلة تلفزيونية، بحسب ما نقلت رويترز، إلى أن الدعم القادم من الغرب عوّض الخسائر الناجمة عن فقد إيرادات صادرات الحبوب بالعملة الصعبة.

من جانبها، أكدت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي "للعربية"، أن الوضع الغذائي داخل أوكرانيا صعب.

تأتي تلك التحذيرات فيما بدأ العالم منذ اندلاع النزاع يسجل ارتفاعا في أسعار العديد من المواد الأساسية على رأسها القمح.