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أنقرة: مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين شمالي العراق

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Smoke billows following reported Turkish warplane raids, from a site in the Matin Mountains near the village of Koherzi in the Amadiyah district, northeast of Dohuk in the Kurdish autonomous region of Iraq, on April 28th 2022. Turkey on April 18 said it has launched an air and ground offensive against militants of the outlawed Kurdistan Workers' Party (PKK) in northern Iraq. (Photo by AFP)
دخان الغارات التركية في دهوك بالعراق حيث تخوض أنقرة عملية ضد حزب العمال الكردستاني منذ ابريل الماضي
العراق

أنقرة: مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين شمالي العراق

قتل الجنود في منطقة عملية " قفل-المخلب" إثر اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني

العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة جنود وإصابة خمسة آخرين في منطقة عملية "قفل-المخلب" في شمال العراق.

وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع، قُتل الجنود الأتراك في اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني. وأكد البيان نقل الجنود المصابين إلى المستشفى.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية " قفل-المخلب" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق.

غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني في ابريل الماضي
غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني في ابريل الماضي

وقد أعلنت الاستخبارات التركية أمس الاثنين "تحييد" عنصر تابع لحزب العمال الكردستاني في مدينة الموصل العراقية، مضيفةً أنه كان "قيادياً" في الحزب.

هذا وقُتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين، بقصف طائرات مسيرة استهدف صباح السبت الماضي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ونسب إلى تركيا.

وغالباً ما تقصف أنقرة مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.

تنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

عناصر من حزب العمال الكردستاني في العراق (أرشيفية)
عناصر من حزب العمال الكردستاني في العراق (أرشيفية)
طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة عسكرية بمطار بغداد العراق العراق طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة عسكرية بمطار بغداد

ومنتصف نيسان/ابريل، أعلنت تركيا، التي تملك منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد. وتأتي العملية التي أطلق عليها "قفل-المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان.

وقد استدعت بغداد في نيسان/ابريل السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، للاحتجاج على العملية.

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