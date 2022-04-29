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حزب العمال الكردستاني: مقتل 6 جنود أتراك شمال العراق

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صورة لقصف تركي في شمال العراق - رويترز 18 أبريل 2022

حزب العمال الكردستاني: مقتل 6 جنود أتراك شمال العراق

دبي - العربية.نت

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فيما تواصل تركيا عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، أعلنت قوات الدفاع الشعبي التابعة لحزب العمال الكردستاني، الجمعة، مقتل 6 جنود أتراك في منطقتي زاب وآفاشين بشمال البلاد.

كما ذكرت وسائل إعلام كردية، أن جنديين تركيين آخرين أصيبا في العمليات.

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وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الثلاثاء، مقتل جندي تركي، إثر إصابته في العملية التركية شمال العراق.

يذكر أن تركيا كانت أعلنت سابقا أنها أطلقت هجوماً جوياً وبرياً جديداً في 18 أبريل الجاري ضد المقاتلين الأكراد في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.

في المقابل، حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، يقود تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984.

وتشن تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان الحدودي، ما يثير حفيظة بغداد التي دانت أكثر من مرة تلك الضربات، التي تنتهك سيادة البلاد.

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