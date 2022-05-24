شاهد.. انفجار مسيّرة قرب قاعدة جوية عسكرية داخل مطار بغداد

انفجرت طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية عسكرية داخل مطار بغداد، بحسب مراسل العربية/الحدث، بعد محاولتها تنفيذ هجوم.
ودوت صافرات الإنذار في محيط المطار بعد أنباء عن حدوث هجوم بطائرة مسيرة، وفعلت منظومة الدفاع الجوي.
يذكر أن طائرات مسيرة كانت قد استهدفت في السابق قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي. ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.
الصور الأولى لانفجار طائرة مسيّرة قرب قاعدة جوية عسكرية داخل مطار بغداد— العربية (@AlArabiya) May 24, 2022
#العربية pic.twitter.com/XKm8h8uifg
يشار إلى أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.
مراسل العربية: انفجار طائرة مسيّرة قرب قاعدة جوية عسكرية داخل مطار بغداد— العربية (@AlArabiya) May 24, 2022
#العربية pic.twitter.com/uFgXBYFtzu
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