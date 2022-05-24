.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. انفجار مسيّرة قرب قاعدة جوية عسكرية داخل مطار بغداد

  • الخط
مطار بغداد

شاهد.. انفجار مسيّرة قرب قاعدة جوية عسكرية داخل مطار بغداد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انفجرت طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية عسكرية داخل مطار بغداد، بحسب مراسل العربية/الحدث، بعد محاولتها تنفيذ هجوم.

ودوت صافرات الإنذار في محيط المطار بعد أنباء عن حدوث هجوم بطائرة مسيرة، وفعلت منظومة الدفاع الجوي.

يذكر أن طائرات مسيرة كانت قد استهدفت في السابق قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي. ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

يشار إلى أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا
اكتشف المزيد