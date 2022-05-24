بارزاني: أحد مشاكل العراق خضوعه لإرادة دول أخرى

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، إن أحد المشاكل التي يعاني منها العراق هي "فقدان السيادة وخضوعه لإرادة دول أخرى".

وقال بارزاني، خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس، إن "القرارات السياسية الخاطئة، ومنها قرار المحكمة الاتحادية الأخير، لن تساهم في حل مشاكل العراق".

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وشدد على رفض حكومة الإقليم قرار المحكمة الأخير المتعلق بالسيطرة على صناعة النفط في شمال العراق "كونه سياسياً ويفتقد لأساس دستوري".

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد اعتبرت أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام لبغداد.

وأضاف رئيس وزراء إقليم كردستان خلال منتدى دافوس "لسوء الحظ يتم تجاهل تطبيق الدستور العراقي".

في سياق آخر، قالت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم، إن بارزاني التقى خلال مشاركته بمنتدى دافوس الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

وأضافت الحكومة في بيان، أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في العراق، والعلاقات بين دول الخليج والعراق وإقليم كردستان. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دول الخليج وإقليم كردستان.