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مقتل 12 مدنياً في هجمات لمسلحي داعش في العراق

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An Iraqi policeman wears a protective mask during a sandstorm, in Mosul Iraq, May 23, 2022. REUTERS/Khalid al-Mousily
شرطي عراقي في الموصل وسط العاصفة الرملية التي تضرب البلاد حالياً
تنظيم داعش

مقتل 12 مدنياً في هجمات لمسلحي داعش في العراق

وقعت الهجمات أمس الاثنين في محافظتي كركوك وديالى بينما تشهد البلاد عاصفة رملية أدت إلى انخفاض حاد في الرؤية

العربية.نت

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قال مسؤولون أمنيون عراقيون، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين من تنظيم داعش قتلوا 12 مدنياً وأصابوا ستة على الأقل في هجومين منفصلين في العراق، مستغلين على ما يبدو عاصفة رملية أدت إلى انخفاض حاد في الرؤية في جميع أنحاء البلاد.

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ووقعت الهجمات يوم الاثنين في محافظتي كركوك وديالى، حيث تعرض مزارعون لإطلاق نار أثناء جني محاصيلهم.

وأورد الإعلام الأمني العراقي في بيان أن 6 مدنيين قتلوا في الهجوم على قرية سامي عاصي جنوب مدينة كركوك.

من جهتها، قالت شبكة "روداو" الإخبارية الكردية إن قوة من الشرطة الاتحادية العراقية التي وصلت إلى مكان الحادث تعرضت لكمين مما أدى لمقتل 3 من رجال الشرطة.

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وكان مسؤولان أمنيان عراقيان قد قالا في وقت سابق إن تنظيم داعش شن هجوماً على بلدة جولالا في ديالى أسفر عن مقتل 6 من السكان.

وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم على كركوك في وقت متأخر من الاثنين.

واجتاح تنظيم داعش أجزاء كبيرة من العراق وسوريا في عام 2014. وأُعلن عن هزيمة التنظيم إقليمياً عام 2019 بعد حرب استمرت سنوات قادتها القوات المحلية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. لكنه لا يزال يواصل تنفيذ هجمات الكر والفر عبر الخلايا النائمة في كلا البلدين.

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