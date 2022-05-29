محاصرون في انهيار مطعم وسط بغداد

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الدفاع المدني القول، اليوم الأحد، إن مطعما وسط بغداد انهار، دون تحديد أسباب.

بالفيديو.. انهيار مبنى مطعم بمنطقة الجادرية في بغداد بالكامل



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وأشارت الوكالة إلى "وجود أشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

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وذكرت المصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن تسربا للغاز أدى إلى الانفجار داخل المطعم.

وقالت المديرية في بيان: إن "فرق الدفاع المدني باشرت بعملية إنقاذ في حادث انهيار مطعم ضمن منطقة الجادرية قرب مجمع الوزراء".

وأكدت أن "هناك أشخاصاً محاصرين داخل المبنى المنهار".