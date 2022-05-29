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مقتل جندي تركي سابع في العراق في غضون 5 أيام

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تركيا تقصف مواقع لـالعمال الكردستاني في شمال العراق
قصف تركي سابق لمواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
العراق

مقتل جندي تركي سابع في العراق في غضون 5 أيام

انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور الجنديين التركيين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية

اسطنبول - فرانس برس

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أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد أن جنديًا تركيًا قُتل فيما أُصيب آخر السبت خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى 7.

وانفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور الجنديين التركيين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

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ومنتصف نيسان/ابريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إطلاق عملية عسكرية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

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