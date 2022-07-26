بغداد: نحاول إقناع مجلس الأمن لإخراج تركيا من العراق

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، العمل على إقناع مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من العراق.

وقال "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم"، لافتا إلى أنه "يتوقع أن يصدر المجلس قراراً مهماً بشأن الاعتداء التركي".

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"الإنكار لن يفيد تركيا"

كما أضاف، أن "محاولة تركيا إنكار وقوفها وراء قصف دهوك لن تفيدها ولدينا معلومات تؤكد قيامها بالاعتداء".

فيما لفت إلى أن "العراق لديه مشكلتان تتمثلان بتواجد القوات التركية في أراضيه وأيضاً عناصر حزب العمال الكردستاني، ولا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية".

"لا اتفاقية لوجود القوات التركية في العراق"

وأشار إلى أنه "لا توجد اتفاقية تجيز تواجد القوات التركية في الأراضي العراقيّة"، موضحا أنه، "نريد علاقات مع الجارة تركيا وعلينا الجلوس على طاولة المفاوضات لبناء علاقات جيدة بين البلدين".

تأتي تصريحات الوزير العراقي بعد إعلان بعثة أيرلندا في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا في بيان، الهجوم على دهوك بإقليم كردستان العراق، وأكدوا دعمهم لاستقلال وسيادة العراق.

أول موقف

ونشرت بعثة أيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر، البيان الذي حث فيه أعضاء المجلس كافة الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية وغيرها من السلطات المعنية لدعم التحقيقات، بعد مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم أطفال في الهجوم.

وعلقت وزارة الخارجية العراقية، على هذا البيان قائلة إن بيان مجلس الأمن يعد الأول من نوعه الذي يدعم موقف العراق. في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق".

نفي تركي

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفى مسؤولية بلاده عن القصف، متهما الإرهابيين بتنفيذ الهجوم للإضرار بالعلاقات التركية العراقية.

وتعرض منتجع جبلي عراقي في دهوك لقصف تركي الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص.