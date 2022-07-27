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رفضاً لترشيح السوداني.. انطلاق تظاهرات في بغداد

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تظاهرات في بغداد ضد مرشح الإطار التنسيقي الموالي لإيران لرئاسة الحكومة

رفضاً لترشيح السوداني.. انطلاق تظاهرات في بغداد

دبي - العربية.نت

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انطلقت تظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي، الموالي لإيران، محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء.

وشددت القوات الأمنية من إجراءاتها وانتشرت ضمن الساحة، بحسب ما صرح مصدر أمني لوسائل إعلام محلية.

عبروا جسر الجمهورية

وفي وقت لاحق، عبر المتظاهرون جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء في بغداد.

من جهته أفاد مراسل "العربية/الحدث" بانتشار أمني مكثف في ساحة التحرير وجسر الجمهورية تزامناً مع الاحتجاجات.

قاآني في بغداد

يذكر أنه في وقت سابق الأربعاء وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، وفق مصادر "العربية/الحدث".

تأتي تلك التطورات بعد أن كان أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية قبل يومين ترشيح السوداني لتولي رئاسة الوزراء في البلاد، وذلك بعد انسحاب مرشح الفتح قاسم الأعرجي من السباق.

مرشح الإطار التنسيقي

وبحسب مصادر إعلامية، صوّت الإطار التنسيقي بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة خلال اجتماعه الذي عقده في منزل زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري ببغداد الاثنين.

يشار إلى أن مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق تعثرت منذ الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في أكتوبر الماضي. وحظي التيار الصدري بأغلبية، لكن نوابه أعلنوا لاحقاً استقالاتهم.

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