ماكرون يشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار
ماكرون مغردا بالعربية: قلقي شديد بشأن الوضع في العراق.. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن "قلقه الشديد بشأن الوضع في العراق"، قائلا إنه يشاطر دعوة رئيس الوزراء إلى "الحوار والتشاور".
قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب ان يسود الهدوء وضبط النفس.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 2, 2022
أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين.
وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية "قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس. أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين".
وكان الكاظمي قد طالب بإجراء حوار وطني عراقي يضم ممثلين من كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحل، داعياً المتظاهرين العراقيين إلى إخلاء مؤسسات الدولة والالتزام بالنظام العام.
ويرفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويعتصم أنصاره بمقر مجلس النواب منذ السبت الماضي.
ومنذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، يعاني العراق من شلل سياسي بعد فشل شهور من المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية أو رئيس جديد للحكومة.
وبدأ أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما في البرلمان السبت وتظاهر خصومه السياسيون بالآلاف في بغداد الاثنين، تعبيرًا عن الانقسام الذي يمزق البلاد.
وقال الكاظمي الذي تتولى حكومته تصريف الأعمال السبت "لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين"، في كلمة بثها التلفزيون.
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