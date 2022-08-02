.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماكرون يشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار

  • الخط
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

ماكرون يشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار

ماكرون مغردا بالعربية: قلقي شديد بشأن الوضع في العراق.. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس

العربية.نت _ وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن "قلقه الشديد بشأن الوضع في العراق"، قائلا إنه يشاطر دعوة رئيس الوزراء إلى "الحوار والتشاور".

وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية "قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس. أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين".

وكان الكاظمي قد طالب بإجراء حوار وطني عراقي يضم ممثلين من كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحل، داعياً المتظاهرين العراقيين إلى إخلاء مؤسسات الدولة والالتزام بالنظام العام.

ويرفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويعتصم أنصاره بمقر مجلس النواب منذ السبت الماضي.

ومنذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، يعاني العراق من شلل سياسي بعد فشل شهور من المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية أو رئيس جديد للحكومة.

وبدأ أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما في البرلمان السبت وتظاهر خصومه السياسيون بالآلاف في بغداد الاثنين، تعبيرًا عن الانقسام الذي يمزق البلاد.

"خطوة حاسمة وغامضة".. كلام صدري عن نظام عراقي رئاسي العراق "خطوة حاسمة وغامضة".. كلام صدري عن نظام عراقي رئاسي

وقال الكاظمي الذي تتولى حكومته تصريف الأعمال السبت "لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين"، في كلمة بثها التلفزيون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
في دونيتسك.. السماء تمطر ألغاما في دونيتسك.. السماء تمطر ألغاما
اكتشف المزيد