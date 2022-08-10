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العراق.. العثور على مخلفات حربية لداعش بصلاح الدين

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قوات عراقية (واع)
قوات عراقية (واع)

العراق.. العثور على مخلفات حربية لداعش بصلاح الدين

دبي - العربية.نت

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تواصل الأجهزة الأمنية العراقية ملاحقة فلول تنظيم داعش والبحث عن أي مخلفات حربية تركها التنظيم وراءه في مختلف المناطق التي كان يسيطر عليها في السابق.

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وفي هذا الإطار، أعلن قائد الشرطة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، اللواء قنديل الجبوري، العثور على مخلفات حربية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات تفتيش في منطقة مكحول التابعة لقضاء بيجي.

مشاركة أمنية واسعة

كما أوضح أن "قوة مشتركة من قسم شرطة بيجي بصحبة خبير متفجرات القسم ومفرزة من مكتب الاستخبارات والأمن في قضاء بيجي ومفرزة من مكتب الأمن الوطني في القضاء، إضافة الى مفرزة من استخبارات وأمن قيادة عمليات صلاح الدين، وأخرى من مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب قضاء بيجي نفذت عمليات تفتيش في قرية الحليوات بمنطقة مكحول التابعة لقضاء بيجي، وفق تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس الثلاثاء.

العراق - محافظة صلاح الدين (أرشيفية)
العراق - محافظة صلاح الدين (أرشيفية)

وأضاف، أنه "تم خلال عمليات التفتيش العثور على حزامين ناسفين وعبوتين بسعة 30 لترا تحتوي على مادة السيفور إضافة إلى رمانة يدوية".

وأكد "تفجير جميع المواد بنفس المكان وعودة أفراد القوة من دون حوادث تذكر".

يذكر أن التنظيم الإرهابي نفّذ في 20 يوليو الفائت هجوماً قُتل فيه 6 من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية، وأصيب 7 آخرون، في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.

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