آخرهم امرأة ورجل.. انتشال مزيد من الجثث تحت ركام المزار في كربلاء

انتشلت فرق الإنقاذ العراقية، الاثنين، جثتين إضافيتين لرجل وامرأة من تحت الركام، إثر حادث الانهيار الترابي على مزار ديني الذي وقع، السبت، في محافظة كربلاء في جنوب العراق، ليصبح العدد الإجمالي للضحايا سبعة، كما أفاد الدفاع المدني لوكالة فرانس برس، الاثنين.

وقال مدير الإعلام في الدفاع المدني العراقي جودت عبد الرحمن لفرانس برس إنه تم "العثور على جثتين لامرأة ورجل هذا الصباح. بهذا يصبح عدد الجثث التي تم إخراجها سبع جثث: أربعة نساء ورجلان وطفل"، مضيفا أن "العمل جار للبحث عن ضحايا آخرين".

استمرار الجهود لانتشال ضحايا انهيار التلال الترابية في مزار الإمام علي غرب #كربلاء.. والدفاع المدني العراقي: يتواصل إلى الخميس#العراق#العربية pic.twitter.com/xKGowDawQ5 — العربية (@AlArabiya) August 22, 2022

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وعثرت فرق الإنقاذ العراقية، الأحد، على جثث خمسة أشخاص، هم: ثلاث نساء ورجل وطفل، تحت الأنقاض إثر انهيار تل ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء.

وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، العميد عبد الرحمن جودت، لفرانس برس، الأحد: "عثرنا على جثث لامرأتين ورجل وطفل"، مشيرا إلى أن الجثة الخامسة لامرأة "يجري العمل لإخراجها من بين الركام".

وأوضح أن "عمليات البحث مستمرة في الموقع حتى يتم مسح كامل الركام للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين".

وحتى مساء الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الأشخاص، الذين لايزالون عالقين في قطارة الإمام علي.

وذكرت فرانس برس أن قوات أمنية ومن الجيش موجودة في المكان، لدعم جهود الإنقاذ، فيما كانت عائلات تنتظر في محيط المكان.