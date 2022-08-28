بارزاني في بغداد.. وتحذير من "حرب لبنانية" بالعراق

مع استمرار الأزمة السياسية في العراق، وارتفاع منسوب التوتر بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح، فضلا عن فصائل موالية لإيران، أطلق رئيس إقليم كردستان العراق على ما يبدو العنان لتحركاته ووساطاته بين بغداد والنجف.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، الذي يزور اليوم الأحد، العاصمة العراقية بغداد، ومدينة النجف، سيجتمع مع عدد من القادة والزعامات السياسية لمناقشة الانسداد السياسي والحلول المقترحة.

مادة اعلانية

بالتزامن تصاعدت التحذيرات من حرب أهلية طويلة على غرار ما شهده لبنان، أو كما حصل خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.

كابوس الحرب الأهلية

فقد نبه فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني (حليف الصدر)، من اندلاع مواجهات على غرار الحرب الأهلية اللبنانية في العراق. ودعا إلى إبعاد أي "كابوس مواجهة -إن وقعت لا سمح الله- فإن انقلاباً في المعادلة سيجعلها أصعب من كل التوقعات."

كما شدد على وجوب عدم "التعويل على دفع الأطراف لمواجهة مثل مواجهة إيران والعراق في الثمانينيات أو الحرب اللبنانية لإنهاك القوى، ثم تقديم عراق آخر مثقل بمشاريع تصفوية منعدم القرار".

كذلك حذر من الضغط على الجانب الرسمي لدعم أطراف مستعدة لتلعب دورا رئيسا في التصعيد أو المواجهة .

يذكر أن البلاد تعيش منذ عشرة أشهر أي منذ الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وحصد فيها التيار الصدري الحصة الأكبر من النواب في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية، بلا مشاركة منافسيه، مواجهة مستمرة بين الصدر والإطار التنسيقي.

ففيما يطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية جديدة، يتمسك الإطار بتشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.