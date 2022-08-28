صالح والكاظمي يؤكدان على الحوار حلا للأزمة

مع كل التطورات الأخيرة في البلاد، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في لقاء مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على أهمية الحوار للتوصل إلى حل للأزمة في العراق.

وشدد على ضرورة الاستجابة للاستحقاقات العراقية من أجل ترسيخ الأمن والسلم الأهلي.

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كما تطرّق الطرفان إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، خصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين.

ولفتا إلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد.

"نتائج مرضية"

يذكر أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في البلاد، جينين هينيس بلاسخارت، كانت التقت الأحد صالح، مؤكدة على أهمية اعتماد الحوار بين الجميع، وصولا إلى "نتائج مرضية تضمن الأمن والاستقرار".

وتطرق اللقاء إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين.

كما شدد الطرفان على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي.

الأزمة مستمرة

يشار إلى أن الأزمة السياسية مازالت مستمرة في العراق، بينما يواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصامهم داخل مبنى مجلس النواب وحوله.

ومنذ عشرة أشهر أي منذ الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وحصد فيها التيار الصدري الحصة الأكبر من النواب في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية، بلا مشاركة منافسيه، تستمر المواجهة بين الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح، وفصائل مقربة من إيران.

إلا أن الصدر أثبت أنه يملك نفوذا لا مثيل له في العراق، ويستطيع حشد مئات الآلاف من أنصاره وشل المشهد السياسي.