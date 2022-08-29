رئيس الحشد الشعبي يدعو جميع الأطراف بالعراق للتهدئة

مع تصاعد التوتر في العراق، دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الاثنين، جميع الأطراف بالبلاد للتهدئة والتصرف بمسؤولية، متعهداً "بحماية العملية السياسية".

ونقل تلفزيون (العهد) العراقي عن الفياض القول "نعاهد أبناء شعبنا على حماية العملية السياسية ونحفظها من خلال المؤسسات الدستورية"، داعيا إلى "عدم القفز فوق العملية الديمقراطية".

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كما أضاف "يجب أن نحتكم إلى الدستور والقوانين وإلى صناديق الاقتراع.. أناشد كل الأطراف التصرف بمسؤولية"، مشيرا إلى أن هيئة الحشد الشعبي ستكون "خارج الاصطفافات السياسية".

حظر تجول

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق حظر التجول الشامل في كافة أنحاء البلاد بداية من السابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، بعد احتجاجات لأنصار التيار الصدري عقب إعلان زعيم التيار مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

كان الصدر أعلن في وقت سابق اليوم اعتزال العمل السياسي بصورة نهائية، مع غلق المؤسسات الخاصة بالتيار.

بعد ذلك، توجّه أنصاره عصر اليوم الاثنين إلى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، واقتحموا القصر الرئاسي، ما دفع الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، والسيطرة مجدداً على المقر.

فيما عمد مسلحون من الحشد الشعبي إلى إطلاق الرصاص الحي، والاشتباك مع المتظاهرين.

وقد قتل 12 متظاهراً بالرصاص، وأصيب 85 آخرون بالمنطقة الخضراء في بغداد، وفق فرانس برس.

وكان الصدر أعلن في وقت سابق اليوم بتغريدة على حسابه في تويتر اعتزال العمل السياسي، وغلق المكاتب التابعة لتياره، بعد أشهر من الانسداد في المشهد السياسي بالبلاد، وتعثر في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، إثر تعنت خصوم الصدر من الإطار التنسيقي الموالي لإيران.