.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صور تدمي القلب من العراق.. أنهار تبخرت ومدينة قديمة طفت

  • الخط
صورة صادمة للجفاف والتصحر في العراق (فرانس برس)
صورة صادمة للجفاف والتصحر في العراق (فرانس برس)

صور تدمي القلب من العراق.. أنهار تبخرت ومدينة قديمة طفت

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما تتواصل التحذيرات العالمية من التغير المناخي والجفاف الذي سيضرب قريباً العديد من الدول حول العالم، وبينما يظن ملايين الناس أنهم بمنأى عن تلك الكارثة، بدأ العديد من العراقيين يتلمسون هذا الخطر الداهم.

فقد بدأ الجفاف وشح المياه يهدد ملايين العراقيين، وأراضيهم الزراعية.

شاهد غزلان الريم في العراق تنفق بسبب الجوع.. وتسقط أرضا العراق شاهد غزلان الريم في العراق تنفق بسبب الجوع.. وتسقط أرضا

صور مروعة

وأظهرت صور مروعة التقطت من مناطق مختلفة سواء في دهوك(شمالاً) أو محافظة ذي قار جنوبي البلاد، جفافا قاحلا وتربة متعطشة، وأنهارا منحسرة.

فيما تداول العديد من العراقيين على مواقع التواصل خلال اساعات الماضية تلك الصور المحزنة، والتي تدق ناقوس الخطر.

منظر جوي يظهر بقايا قرية غاري كسروكة المغمورة بالمياه ، والتي هُجرت في عام 1985 وعادت إلى الظهور جزئيًا مؤخرًا بعد انخفاض كبير في منسوب المياه في سد دهوك بسبب الجفاف ، في مدينة دهوك شمال العراق (فرانس برس)
منظر جوي يظهر بقايا قرية غاري كسروكة المغمورة بالمياه ، والتي هُجرت في عام 1985 وعادت إلى الظهور جزئيًا مؤخرًا بعد انخفاض كبير في منسوب المياه في سد دهوك بسبب الجفاف ، في مدينة دهوك شمال العراق (فرانس برس)

كما بين تصوير جوي بالقرب من سد دهوك، بقايا قرية غاري كسروكة التي عادت إلى الظهور جزئيًا مؤخرًا مغمورة بالمياه، إثر انخفاض كبير في منسوب السد بسبب الجفاف، بعد أن هُجرت عام 1985، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

فقد استفحل الجفاف في أكثر من 70 قريةً جنوب العراق وسط صيف حار من دون مياه.

وتسبّب الانخفاض الكبير في مياه نهر الفرات بجفاف بعض روافده وحرمان ثلث محافظة الديوانية جنوباً مما يكفيها من المياه للاستخدامات اليومية فيما توقفت عشرين محطة تصفية للمياه عن العمل، كما أفاد مسؤولون محليون.

من ذي قار جنوب العراق (فرانس برس)
من ذي قار جنوب العراق (فرانس برس)

بينما بات العديد من السكان في تلك القرى ينتظرون مرور صهاريج الماء التابعة للمحافظة، مرةً أو مرتين في الأسبوع، لتزويدهم بما يعوّض القليل من النقص الذي يعانون منه.

أكثر خمس دول تأثراً في العالم

يشار إلى أن العراق أضحى بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وفقا للأمم المتحدة.

كما واجه "بلاد الرافدين" مؤخراً انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، وهو ما تعزوه السلطات العراقية إلى سدود تبنيها إيران وتركيا.

صورة صادمة للجفاف والتصحر في العراق (فرانس برس)
صورة صادمة للجفاف والتصحر في العراق (فرانس برس)

وفيما لا يزال نهر الفرات جارياً ويعبر الديوانية، إلا أن بعض "الأنهر الفرعية التي تعاني من الجفاف شحت بشكل رهيب، ما انعكس سلبا على عشرات القرى، كما أوضح مدير دائرة الماء في الديوانية المهندس حسن نعيم.

إلى ذلك، أصبحت "الهجرة المناخية أمراً واقعاً في البلاد"، بحسب ما أكد تقرير لمنظمة الهجرة الدولية نشر في آب/أغسطس.

(فرانس برس)
(فرانس برس)

فحتى آذار/مارس 2022، نزحت أكثر من 3300 عائلة بسبب "عوامل مناخية" في عشر محافظات في الوسط والجنوب، والسبب "شحّ المياه، أو الملوحة المرتفعة فيها، أو نوعية المياه السيئة".

كذلك، عرقلت قلّة المياه إنتاج المحاصيل أو أدت إلى إفسادها، وحدّت من وفرة مياه الشرب والغذاء للمواشي، كما أرغمت العديد من الأعمال المرتبطة بالزراعة على الإغلاق

جفاف في العراق (فرانس برس)
  • جفاف في العراق (فرانس برس)
3 صور
جفاف في العراق (فرانس برس)
جفاف في العراق (فرانس برس)
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة الأهالي جراء السيول في دنقلا بولاية الشمالية في السودان العربية ترصد معاناة الأهالي جراء السيول في دنقلا بولاية الشمالية في السودان
اكتشف المزيد