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تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق أثناء هبوط اضطراري

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مروحية تركية شمال العراق (فرانس برس)
مروحية تركية شمال العراق (فرانس برس)
تركيا

تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق أثناء هبوط اضطراري

دبي _ العربية.نت

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أفاد مراسل العربية، اليوم الاثنين بتحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق أثناء هبوط اضطراري.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في العراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، أمس، أن الاستخبارات التركية "حيّدت" قياديًا بارزا من حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية شمال العراق.

ولم تعط الوكالة تفاصيل عن هوية القيادي أو عن موقع العملية في شمال العراق.

تركيا تعلن "تحييد" 9 من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق العراق التدخل التركي تركيا تعلن "تحييد" 9 من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

وفي 27 أغسطس، أعلنت أنقرة أن الجيش التركي ووحدة من المخابرات قاما "بتحييد" 9 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليتين في شمال العراق.

وقالت الوزارة وقتها على "تويتر": "عملياتنا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي"، مضيفةً أن الجيش استهدف 7 من أعضاء الجماعة. وعادة ما تستخدم الوزارة كلمة "تحييد" بمعنى القتل.

وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984 مما أدى إلى صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستان في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

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