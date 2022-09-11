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مجدداً.. طائرات تركية تقصف شمال العراق

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مسيرة تركية تستهدف قيادي كردي في سنجار العراق 7 ديسمبر 2021
قصف تركي سابق على سنجار (أرشيفية - فرانس برس)

مجدداً.. طائرات تركية تقصف شمال العراق

دبي - العربية.نت

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مع تجدد القصف، أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن طائرات تركية استهدفت مدينة سنجار شمال البلاد .

تركيا "تحيد" قياديا بارزا من حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية شمال العراق العرب والعالم العراق تركيا "تحيد" قياديا بارزا من حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية شمال العراق

وأضاف أن الضربات الجديدة وقعت على منطقة باري في مدينة سنجار بمحافظة نينوى، موضحاً أنها استهدفت مقار تابعة لحزب العمال الكردستاني.

كما أوضح المصدر أن القصف التركي تسبب بأضرار مادية، ولم يعرف ما إذا كانت هناك إصابات بشرية أو لا.

ضربات مستمرة

يأتي هذا بينما تشن تركيا بانتظام ضربات جوية في العراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

وفي 27 أغسطس، أعلنت أنقرة أن الجيش التركي ووحدة من المخابرات قاما "بتحييد" 9 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليتين في شمال العراق.

وقالت الوزارة وقتها على "تويتر": "عملياتنا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي"، مضيفةً أن الجيش استهدف 7 من أعضاء الجماعة. وعادة ما تستخدم الوزارة كلمة "تحييد" بمعنى القتل.

جماعة إرهابية

يشار إلى أن تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "جماعة إرهابية".

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت أنقرة عملية ضد معاقل الحزب في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

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