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صورة تورط دبلوماسيا عراقيا.. في قلب الأمم المتحدة

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صورة الدبلوماسي العراقي التي أشعلت زوبعة

صورة تورط دبلوماسيا عراقيا.. في قلب الأمم المتحدة

دبي- العربية.نت

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صورة يتيمة تسربت من قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت كفيلة لإشعال غضب العديد من العراقيين.

فقد تداول ناشطون عراقيون خلال الساعات الماضية صورة تظهر أحد الدبلوماسيين العراقيين "منكباً" على مشاهدة إحدى مباريات كرة القدم، فيما كانت اجتماعات الجمعية العامة للأُمم المتحدة بدورتها الحالية، تتواصل على قدم وساق.

وأظهرت اللقطة شاشة "لابتوب" أمام الدبلوماسي الذي لم تعرف هويته، وقد بدا واضحاً أنه يشاهد مباراة لكرة القدم، بدل "متابعة واجباته"!

الوزارة تتحرك

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل مساء أمس السبت أنها تتابع موضوع الصورة التي تمَّ تداولها للموظف الدبلوماسيّ، الذي انشغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة.

كما أكدت أنها سنتخذ الإجراءات المناسبة بحقه، وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها.

أتت تلك الصورة بعد نحو شهر على أزمة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، في أغسطس الماضي، والتي دفعت الخارجية في حينه إلى التحرك، واستدعائه إلى بغداد، بعد صور نشرتها زوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة، "وصفها بعض العراقيين بغير الملائمة".

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