رئيس وزراء العراق المكلف: أعد بتشكيل حكومة قوية ومتوازنة

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد.

وعبر السوداني في تغريدة على حسابه بتويتر عن شكره لممثلي الشعب الذين منحوه الثقة بتكليفه لتشكيل الحكومة.

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كما أضاف "أَعِدُ العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة".

وجاء تكليف السوداني عقب انتخاب البرلمان العراقي عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق، خلال جلسة عقدت اليوم.

بدوره، هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، السوداني بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا الكاظمي، القوى السياسية للتعاون مع شياع السوداني في مهمة تشكيل حكومة العراق.

شكراً لله وشكراً لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة.

أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) October 13, 2022

كذلك أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها للتعاون مع الرئيس الجديد عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

فيما دعت السفارة الفرنسية في العراق لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب، معربة عن استعدادها للعمل مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

أزمة محتدمة

يذكر أن العراق شهد منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى اليوم دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.

فيما تطور الصراع في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.