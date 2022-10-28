قتيل برصاص الحرس الثوري قرب حدود كردستان العراق وإيران

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران الجمعة برصاص الحرس الثوري الإيراني في قرية بمحافظة السليمانية قرب الحدود بين كردستان العراق وإيران، وفق تلفزيون كردستان 24.

وقال مسؤول محلي إن 3 مواطنين كانوا في طريقهم للمشاركة في مجلس للعزاء، إلا أن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار عليهم، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 2 بجروح.

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ضربات إيرانية

يذكر أنه في أواخر سبتمبر الفائت، قتل 13 شخصاً على الأقل وجرح نحو 50 آخرين بينهم نساء وأطفال، في ضربات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة في كردستان العراق.

وحينها أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، أنه تم استدعاء السفير لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، جراء عمليات القصف المستمرة على مناطق كردستان.

إلا أنه رغم ذلك أعلنت طهران مواصلة عملياتها في كردستان العراق. وقال الحرس الثوري إنه سيواصل هجماته في كردستان العراق ضد أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية تصفها طهران بـ"الإرهابية".

انتقاد شديد

يشار إلى أنه غالباً ما تقصف طهران المناطق شمال العراق حيث تتمركز هذه الأحزاب والتنظيمات، التي خاضت عبر التاريخ تمرداً مسلحاً ضد النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

غير أن هذه التنظيمات لا تزال تنتقد بشدة الوضع في إيران، وقد نشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ولا تزال منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الفائت، بعد توقيفها من قبل ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق".