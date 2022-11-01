اغتصب ابنة جاره وهرب.. "رؤى" تفجر غضباً في العراق

وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعل، باتت الطفلة "رؤى" حديث وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط العراقية لفظاعة ما تعرّضت له.

فقد أفادت المعلومات بأن رجلاً سبعينياً في بغداد، قد أقدم على محاولة اغتصاب ابنة جاره الصغيرة البالغة من العمر 6 سنوات.

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وأضاف والد الطفلة الضحية في مداخلة لوسيلة إعلام محلية، أنه وصل منزله على وقع استغاثات زوجته بينما كان في عمله.

وبعد أن سمع الرواية هرع إلى منزل الجار المتّهم ليجده فاراً منه.

انهيار عصبي

كما أوضح أن الجار اختطف ابنته إلى منزله وحاول اغتصابها، مشيراً إلى أنها عرضت على الطب الشرعي وباتوا بانتظار التقرير النهائي الذي يحتاج أياماً.

وبعد تقديم بلاغ في شرطة سومر، ضد المتهم، أقدم ابن أخيه على الدفاع عنه أمام السلطات.

سبعيني يغتصب ابنة جاره الطفلة في #بغداد ويلوذ بالفرار#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/eSRc338f4Q — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) October 31, 2022

في حين طالبت العائلة بتدخّل حكومي عاجل وفوري بأحكام تضمن حقوق الضحايا في مثل هذه الحالات البشعة، خصوصا أن والدة الطفلة باتت اليوم نزيلة المستشفى إثر انهيار عصبي ألم بها بعد الحادثة.

حوادث غريبة

يشار إلى أن العراق كان شهد خلال السنوات الماضية، حوادث تحرّش كثيرة في مختلف محافظات البلاد، وصل بعضها إلى حد الاغتيال.

في حين تزايدت نقمة الشارع على حالات التحرش التي تجري في المجتمع، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة لهذه الظواهر.

وكانت الأرقام غير الرسمية التي أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات قد ذكرت أن 77% من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر، فيما طالبت أكثر من 90% منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين العام الماضي.