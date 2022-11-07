مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد
منفذو العملية كانوا يستخدمون سيارتين الأولى من نوع تاهو سوداء والثانية مرسيدس سوداء
كشفت مصادر في الشرطة العراقية، أن مواطناً أميركياً لقي حتفه اليوم الاثنين، في العاصمة بغداد، بعد محاولة فاشلة لاختطافه.
وأضافت أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية، فيما أشار تقرير مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة.
وقال رائد بالشرطة العراقية "وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأميركي".
وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، وفق ما نقلته "رويترز".
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها
إلى ذلك، قال مسؤولان بالشرطة العراقية شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن الرجل أصيب برصاصة بينما كان يقود سيارته عبر منطقة الكرادة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، لكن سبب استهدافه لم يتضح، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.
وأكد المسؤولان الأمنيان مقتل المواطن الأميركي الذي كان يعمل في منظمة إغاثة دولية دون ذكر اسمه. وأضافا إن التفاصيل لم تتوفر بعد، لكن التحقيق جار
في المقابل، قال مسؤولون بالسفارة الأميركية تواصلت معهم "اسوشيتدبرس" إنهم سمعوا عن إطلاق النار وليس لديهم معلومات بشأنه.
تاهو ومرسيدس سوداء
إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن أشخاصاً مجهولين قاموا باغتيال مواطن أميركي يدعى ستيفن إدوارد ترول، بالرصاص في منطقة الكرادة - شارع الصناعة - قرب مصرف الرافدين وقتل على الفور
كما بين أن الاغتيال تم أثناء قيادة المواطن لمركبته الشخصية من نوع برادو بيضاء اللون، موضحاً أن منفذي العملية كانوا يستخدمون سيارتين الأولى من نوع تاهو سوداء والثانية مرسيدس سوداء.
وبين المراسل أن المواطن الأميركي يعمل في منظمة ميلينيوم لخدمات الإغاثة والتنمية المرتبطة بوكالة التنمية الأميركية.
وحالياً الجثة في مستشفى الشيخ زايد.
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