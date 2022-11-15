قصف كردستان وزار بغداد.. قائد فيلق القدس يلتقي السوداني

بعد ساعات من قصف الحرس الثوري الإيراني إقليم كردستان وتوعده بمواصلة الهجمات، وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة.

وأجرى قاآني، اليوم الثلاثاء، عدة اجتماعات كان أبرزها مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، بحسب وسائل إعلام عراقية وإيرانية.

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فيما قال مصدر مطلع إن قآاني أكد خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء دعم طهران للحكومة الاتحادية.

بحث ملفات أمنية

وأوضح أنه ناقش مع رشيد والسوداني عدداً من الملفات الأمنية المشتركة، مشيراً إلى أنه عقد ظهر اليوم أيضاً، اجتماعاً مع عدد من قادة الإطار التنسيقي، والفصائل المسلحة الشيعية، وبحث خلال الاجتماع التطورات على الساحة السياسية العراقية، بحسب ما نقلة "وكالة شفق نيوز".

يذكر أن قوات الحرس الثوري كانت جددت أمس قصفها الصاروخي على مقار تابعة للأحزاب الكردية المعارضة للسلطات الإيرانية في بلدة كويسنجق 60 كيلومترا شرق أربيل عاصمة إقليم كردستان.

فيما أعلن مسؤول عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين من جراء الهجوم الصاروخي.

الخارجية تلوح بإجراءات دبلوماسية

في حين أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن بغداد ستتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى ضد الهجمات الإيرانية. وأعربت الخارجية عن إدانتها الشديدة للقصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق.

يذكر أنه غالباً ما تقصف طهران بعض المناطق شمال العراق، حيث تتمركز أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية، خاضت عبر التاريخ تمرداً مسلحاً ضد النظام الإيراني على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

غير أن تلك التنظيمات لا تزال تنتقد بشدة الوضع في إيران، وقد نشطت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت مقاطع مصورة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ولا تزال منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الحالي، بعد توقيفها من قبل ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق".

ما أثار غضب طهران، التي قصفت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية المنطقة، على الرغم من تنديد السلطات العراقية.