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مسلسل الحرائق مجدداً.. نيران تندلع داخل مطار بغداد

دبي - العربية.نت
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من جديد يتكرر مسلسل الحرائق في العراق، حيث أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق داخل مطار بغداد الدولي.

وأضافت المديرية أن الحريق اندلع داخل صالة المغادرة في المطار، مشيرة إلى أن كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق دون تسجيل أي إصابات.

حريق في مخزن سلاح لفرقة العباس في كربلاء بالعراق العراق ميليشيات العراق حريق في مخزن سلاح لفرقة العباس في كربلاء بالعراق

كما قالت إن هناك فرقاً تابعة لوزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تعاونت لإخماد الحريق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

لجنة تحقيق

بدورها، قالت إدارة المطار أن جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ولا يوجد أي تأخير في مواعيد الرحلات الجوية للمسافرين، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير أمن مطار بغداد للوقوف على ملابسات الحريق، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

وأظهرت مقاطع مصورة شباناً وهم يحاولون إخماد النيران وتجميع "الطفايات" في مكان واحد وسط دخان كثيف.

وفي مقطع آخر، ظهرت ألسنة اللهب وهي ترتفع في صالة المغادرة، وسط حالة من الفوضى.

حوادث متكررة

يذكر أن مناطق متفرقة في العراق شهدت حوادث مماثلة خلال الفترة الماضية، حيث أصيب أكثر من 20 شخصاً، في السادس من الشهر الجاري، إثر اندلاع حريق ضخم في مبنى تجاري بمنطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد.

كذلك اندلع حريق هائل في محلات داخل مدينة ألعاب مائية في محافظة النجف جنوب بغداد، في الخامس من الشهر الجاري.

فيما أدى حريق ضخم، في العاشر من نوفمبر الجاري، داخل مبنى الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة بمحافظة النجف إلى إصابة طالبين اثنين بجروح.

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