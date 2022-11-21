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صواريخ إيرانية باتجاه العراق (أرشيفية - فرانس برس)

البعثة الأمية تدين القصف الإيراني شمال العراق.. "عدوان"

دبي - العربية.نت
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تعليقاً على الضربات الإيرانية التي استهدفت ليلاً شمال العراق،دانت البعثة الأممية هذه الصرفات "العدوانية".

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فقد شددت في تغريدة لها عبر تويتر الاثنين، على أن العدوان الإيراني على شمال العراق بات يتسبب بمأساة. وأضافت أن الهجمات المتكررة تنتهك السيادة العراقية، ولا هدف منها إلا زيادة التوتر على نحو طائش.

كما لفتت إلى أن على الدول المجاورة تسوية الحسابات الخارجية في معزل عن المدنيين.

وأكدت أن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً، وفق كلامها.

ضربات جديدة

أتت هذه التطورات بعدما شنّت إيران ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان العراق المجاور، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون.

فقد أكدت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان أنّ "الحرس الثوري استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة"، من دون أن تُعطي أيّ حصيلة لهذه الضربات التي شُنّت عند حوالي منتصف الليل.

بدوره أوضح الديمقراطي الكردستاني على تويتر الاثنين، أنّه استُهدِف في موقعَين قرب أربيل بـ"قصف صاروخي وطائرات انتحارية بلا طيار".

وتزامنت تلك الضربات مع ضربات تركية مماثلة طالت مواقع كردية في شمال سوريا والعراق على السواء خلال اليومين الماضيين.

قتلى وجرحى

يذكر أن الضربات الإيرانية على شمال العراق تكررت منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها طهران بطائرات بلا طيّار إيرانية ضد جماعات كرديّة إيرانيّة معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كردستان.

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