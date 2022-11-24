العراق يقرر وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود مع إيران وتركيا
المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي ناقش "الخروقات" التركية والإيرانية على حدود البلاد والقصف على مناطق في إقليم كردستان العراق.
أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في اجتماع، الأربعاء، وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الاجتماع، الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقش "الخروقات" التركية والإيرانية على حدود البلاد والقصف على مناطق في إقليم كردستان العراق.
وأضاف البيان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة من أجل توحيد الجهد الوطني لحماية حدود البلاد.
وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت، الثلاثاء، عن السوداني قوله إنه طلب دراسة سبل إنهاء معوقات انتشار القوات العراقية على الحدود مع دول الجوار.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، عن شن هجمات جديدة على معارضين متمركزين في إقليم كردستان العراق.
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