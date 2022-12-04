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القوات التركية في العراق - أرشيفية

من نوع "كاتيوشا".. صواريخ تستهدف قاعدة تركية في العراق

دبي - العربية.نت
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كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، أن صواريخ استهدفت قاعدة زليكان التركية شرق محافظة نينوى بشمال البلاد.

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وقال مسؤول محور قوات البيشمركة في شرق دجلة، سربست بابيري، إن ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة، بحسب ما نقلته شبكة (رووداو) الإعلامية الكردية.

كما أفادت مواقع محلية، بسماع دوي انفجارات على أطراف مدينة الموصل عاصمة نينوى.

جاء ذلك، بعد يوم من تعرض محيط القاعدة التركية لقصف بأربعة صواريخ من نواع "غراد"، وفق ما أكده مصدر أمني عراقي.

فيما تبنت جماعة "لواء أحرار العراق" عملية استهداف القاعدة التركية، أمس السبت.

ولا يُعرف لهذا اللواء في العراق قيادة أو جهة تتبناه، غير أنه نشط عبر استهداف القوات التركية المتمركزة شمال العراق، ويعلن بشكل متكرر عن قصف تلك القواعد.

قوات تركية على الحدود التركية العراقية - رويترز
قوات تركية على الحدود التركية العراقية - رويترز

وتقيم أنقرة نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق قرب حدودها، حيث تطارد منذ أكثر من 25 عاما مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

يذكر أن تركيا شنت وابلا من الغارات الجوية على أهداف يشتبه في أنها تابعة لجماعات متمردة شمال سوريا والعراق في الأيام الأخيرة على حد سواء، ردا على تفجير 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الدامي في إسطنبول والذي حملت أنقرة مسؤوليته للجماعات الكردية.

بدورها، نفت الجماعات الكردية مسؤوليتها عن تفجير إسطنبول الذي أسفر عن مقتل ستة وجرح العشرات.

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