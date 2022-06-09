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العراق.. صواريخ تستهدف قاعدة تركية شمالي الموصل

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القوات التركية في قاعدة بعشيقة قرب الموصل - أرشيفية

العراق.. صواريخ تستهدف قاعدة تركية شمالي الموصل

دبي - العربية.نت

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كشف مصدر أمني عراقي، الخميس، إن قاعدة زليكان التركية في الموصل استهدفت بقصف صاروخي.

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وقال مدير ناحية زيلكان التابعة لقضاء شيخان بمحافظة نينوى محمد أمين إن المعسكر التركي في بعشيقة استُهدف بصاروخين اثنين دون وقوع خسائر تذكر، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.

وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

عملية جديدة

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

ومنتصف نيسان/ابريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

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