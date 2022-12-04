مجلس النواب أعلن الثقة.. حكومة السوداني تكتمل

بعد خلاف استمر أسابيع، منح مجلس النواب العراقي، مساء السبت، الثقة لمرشحي وزارتي البيئة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالأغلبية المطلقة.

فقد أعلن بيان نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن الأخير صوت على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد آميدي وزيرا للبيئة بالأغلبية المطلقة، ومنح ثقته أيضاً إلى بنكين عبدالله ريكاني وزيرا للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

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خلاف على التشكيلة

كما أكد اكتمال تشكيلة حكومة محمد شياع السوداني بعد أن نالت ثقة البرلمان في 27 أكتوبر الماضي بواقع 21 وزارة من أصل 23، وبقي الخلاف على وزارتي البيئة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

وأرجئ التصويت عليهما بسبب خلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني، إلى أن أتى الإعلان الجديد ضاماً الإعمار لحصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والبيئة للوطني.

إصلاحات موعودة

يشار إلى أن الحقيبتين اللتين تمت تسمية وزيريهما، تحظيان بأهمية بالغة في سياق تصدي الحكومة العراقية لما تواجهه البلاد من تحديات وأزمات بيئية وخدمية وديمغرافية، من جفاف وتصحر وانتشار العشوائيات والاكتظاظ السكاني وتهالك البنى التحتية في المدن والأرياف، وفقاً لما يراه مراقبون.

وكان السوداني شدد خلال عرض برنامج عمل حكومته على تمسكه بالسعي إلى تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين ومعالجة البطالة وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد.

ولعل من أصعب الملفات المطروحة أمام الحكومة، ملف الفساد وإصلاح الاقتصاد والمؤسسات الرسمية وتقاسم المناصب.