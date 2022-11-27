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مسرور بارزاني
مسرور بارزاني مع نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي ضد داعش
العراق

رئيس حكومة كردستان يبحث مع "التحالف" حماية سيادة العراق

شهد شمال العراق على مدى الأيام الماضية قصفاً نفذته كل من تركيا وإيران لمواقع ومقار لفصائل كردية معارضة للبلدين

العربية.نت
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بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي ضد داعش أندرو غارنر، أهمية حماية سيادة وأمن العراق والإقليم.

وأفادت شبكة "رووداو" الكردية بأن الجانبين ناقشا أيضاً "الحاجة الماسة" لحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بموجب الدستور، إضافة لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وأضافت أن غارنر استعرض مهام قوات التحالف الدولي وأنشطتها في العراق وسوريا، كما جدد التزام التحالف الدولي بمواصلة دعم إقليم كردستان.

غارات إيرانية على إقليم كردستان العراق في سبتمبر الماضي
غارات إيرانية على إقليم كردستان العراق في سبتمبر الماضي

يأتي هذا بينما يزور رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني بغداد مجدداً، حيث اجتمع مع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي. وبحث الجانبان التطورات السياسية والأمنية في العراق، مؤكدين على ضرورة التعاون المشترك بين القوى والأطراف العراقية لتجاوز العقبات ودعم جهود الحكومة الاتحادية الجديدة.

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وشهد شمال العراق على مدى الأيام الماضية قصفاً نفذته كل من تركيا وإيران لمواقع ومقار لفصائل كردية معارضة للبلدين تقول أنقرة وطهران إنها متمركزة في إقليم كردستان العراق.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم، إنه "ستكون هناك لجنة عليا بين بغداد وإقليم كردستان للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات".

يأتي هذا بينما بحث السوداني، أمس السبت، في بغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ملف الأمن وتأمين الحدود العراقية.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أعلن، الأربعاء الماضي، وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا.

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