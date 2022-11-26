العراق وإيران: نواصل الاجتماعات الثنائية في الملف الأمني

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والسفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، اليوم السبت، على مواصلة الاجتماعات بين البلدين في الملف الأمني بما يحفظ سيادتهما ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان أن السوداني استقبل اليوم سفير طهران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، مبيناً أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".

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كما أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عددا من الملفات المشتركة في الجانب الاقتصادي والاستثمار، فضلا عن مجمل العلاقات الثنائية.

وأضاف أن السفير نقل لرئيس الوزراء العراقي دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة بلاده.

قصف إيراني

يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من تأكيد إيران مواصلة قصف مواقع المعارضين الأكراد الإيرانيين المتمركزين في إقليم كردستان العراق.

فقد قال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي في طهران، الأربعاء: "ما دام هناك تهديد من دولة الجوار ضدنا في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإن قواتنا المسلحة ستواصل أعمالها لضمان أقصى قدر من الأمن القومي للبلاد".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني شن ضربات صاروخية وهجمات بمسيّرات مفخّخة في 21 نوفمبر، على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في كردستان العراق، وأدانته الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الهجمات تعرض المدنيين الأبرياء للخطر وتدمر البنية التحتية العراقية.

يذكر أن الهجمات الإيرانية على شمال العراق تكررت منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها طهران بطائرات بلا طيّار إيرانية ضد جماعات كرديّة إيرانيّة معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كردستان.