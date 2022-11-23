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Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian speaks during a joint news conference with his Syrian counterpart Faisal Mekdad in Tehran, Iran November 2, 2022. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
ميليشيات إيران

إيران تؤكد مواصلتها قصف مواقع معارضيها في كردستان العراق

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن طهران "ستواصل المباحثات والمفاوضات مع المسؤولين في العراق.. لاجتياز هذه المرحلة"

العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن إيران ستواصل قصف مواقع المعارضين الأكراد الإيرانيين المتمركزين في إقليم كردستان العراق.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي في طهران: "ما دام هناك تهديد من دولة الجوار ضدنا في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإن قواتنا المسلحة ستواصل أعمالها لضمان أقصى قدر من الأمن القومي للبلاد".

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واستهدفت ضربات صاروخية وبمسيرات انتحارية نفذها الحرس الثوري الإيراني مؤخراً، مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق.

وأضاف الوزير أنه "بالتأكيد عندما تتمركز القوات المسلحة العراقية على الحدود المشتركة بين إيران ومنطقة كردستان العراق، وتعمل على ضمان أمن هذه الحدود، لن نكون بحاجة الى مواجهة ما يهدد وحدة أراضينا".

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وتتّهم الحكومة الإيرانية الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.

وأشار الوزير إلى أنه "لحسن الحظ، فشلت المؤامرة.. بهدف خلق حرب إرهابية وحرب أهلية وفي النهاية تقسيم إيران خلال الأسابيع الثمانية الماضية".

وأضاف عبد اللهيان: "سنواصل المباحثات والمفاوضات مع المسؤولين في العراق الشقيق والصديق لاجتياز هذه المرحلة".

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