مسؤول عراقي: عنصر أمني أطلق النار على متظاهرين في ذي قار

أعلن متحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن لجنة تحقيق تشكلت لبحث ملابسات إطلاق النار على متظاهرين بمحافظة ذي قار، الأسبوع الماضي، خلصت إلى أن المتسبب الرئيسي في الحادثة هو أحد عناصر الأجهزة الأمنية.

وأضاف يحيى رسول في بيان، أن لجنة التحقيق أوصت بإعادة هيكلة قوات مكافحة الشغب في محافظة ذي قار الواقعة بجنوب العراق.

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كما أوصت اللجنة بتخصيص جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة.

كذلك، دعت إلى تفعيل دور القضاء في محافظة ذي قار بتطبيق القانون والإسراع بإصدار أوامر قضائية بحق مثيري الشغب والتخريب في المحافظة من الذين شاركوا في الاعتداء على الأجهزة الأمنية والمال العام.

وأيضاً أوصت اللجنة بالإيعاز إلى محافظة ذي قار لنصب منظومة كاميرات مراقبة حديثة في جميع الجسور والتقاطعات والشوارع الرئيسة والمهمة في المحافظة وتأسيس غرفة مراقبة.

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قد أقال قائد شرطة ذي قار، وكلف العميد مكي شناع بدلا منه.

جاءت هذه الخطوة بعد مواجهات اندلعت بين متظاهرين وقوة أمنية بالناصرية مركز المحافظة في السابع من ديسمبر الجاري، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين.