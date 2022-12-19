العراق.. مسلحون يقتلون 8 بهجوم مسلح في ديالى

أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة 14 شخصاً بهجوم مسلح على سيارات مدنية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وقال المصدر إن "مجموعة مسلحة يعتقد انتماءها لتنظيم داعش شنت هجوماً على سيارات مدنية ضمن منطقة التحويلة في ديالى"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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كما أضاف المصدر أن الهجوم اسفر عن مقتل ستة اشخاص واصابة ثمانية اخرين بجروح.

يذكر أن تسعة من أفراد قوات الأمن العراقية قتلوا الأحد في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك شمال العراق، وأعلن داعش مسؤوليته عنه.

ويعدّ هذا من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنّها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق، ما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر.

ولا يزال لدى التنظيم نحو 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في العراق وسوريا المجاورة، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي.

في العام 2017، أعلن العراق "الانتصار" على داعش، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد.

عمليات أمنية

وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضدّ هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات المتطرفين بضربات جوية أو مداهمات برية.

وسيطر داعش في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.