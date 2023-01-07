استخبارات العراق تحبط عمليات لسرقة النفط.. وهذه التفاصيل

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، إحباط عمليات لسرقة النفط وضبط 12 موقعاً نفطياً في مناطق متفرقة.

وقالت في بيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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خزانات مختلفة الأحجام

كما أوضحت أنه استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط 12 موقعاً نفطياً تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية.

كذلك أشارت إلى أنه تم العثور بداخل المواقع على خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية ضمن محافظات بغداد والبصرة وكركوك ونينوى وديالى.

25 عجلة مخالفة

في سياق آخر تمكنت المفارز ذاتها من ضبط 25 عجلة مخالفة ضمن محافظات البصرة وبغداد وكركوك والأنبار وميسان وذي قار وكربلاء والنجف وديالى ونينوى.

وتم التعامل معها أصولياً وتسليمها إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية.