العراق.. فيديو مسرب عن تعاطي المخدرات يطيح بمدير سجن التاجي

قرر وزير العدل العراقي خالد شواني إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين في السجن على خلفية التحقيقات في مقطع مسرب من داخل هذا السجن تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وزير العدل العراقي يعفي مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين على خلفية تحقيقات في فساد#العربية pic.twitter.com/spdeYeumgC — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) January 18, 2023

وظهر في الفيديو المسرب نزلاء داخل سجن التاجي وهم يناشدون الحكومة إنقاذهم من ممارسات إدارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي (1025 دولارا أميركيا).

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وقد شمل قرار الإعفاء، إلى جانب مدير سجن التاجي ومعاونيه، مسؤول شؤون الداخلية والأمن ومسؤول التصاريح الأمنية، وأحيلوا جميعا إلى التحقيق.

وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في مؤسسات الدولة في العراق فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً.

هذا وكانت محكمة عراقية استدعت وزير العدل ومسؤولاً آخر في الوزارة مؤخراً على خلفية "تعطيل" تحقيق في قضية فساد محتملة متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد "امتناعهما" عن توفير مستندات.