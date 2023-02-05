لافروف يصل للعراق.. والطاقة وقضايا المنطقة على طاولة البحث

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، في زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد.

وبغداد هي المحطة الأولى في الجولة القادمة لوزير الخارجية الروسي، والتي سيزور خلالها أيضاً مالي وموريتانيا والسودان.

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ومن المتوقع أن يلتقي لافروف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

يذكر أن آخر زيارة للافروف إلى العراق كانت في عام 2019.

ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والقضايا الدولية والإقليمية. كما سيبحث لافروف، الذي وصل بغداد على رأس وفد من بلاده، ملف الطاقة.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في وقت سابق قوله، إن الزيارة تأتي في سياق تأكيد "انفتاح" العراق على جميع شركائه، وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي، خاصة ما يتعلق بملفات الطاقة.

وأكد المتحدث أن الجانبين سيبحثان عددا من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية، وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات، إضافة إلى أهم التطورات في المنطقة، وإيجاد "مقاربات أساسية" بين بغداد وموسكو حول أهم التحديات.

وقال الصحاف إن لافروف سيترأس وفداً "رفيع المستوى دبلوماسياً اقتصادياً استثمارياً"، ويضم شركات متعددة عاملة في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات.