عدد الضحايا ارتفع.. 11 عراقياً قضوا في زلزال تركيا

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا العراقيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، إنه تم تسجيل وفاة 11 عراقياً في الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 37 ألف شخص بين تركيا وسوريا.
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كما أضاف "نتابع باهتمام مع السلطات المعنية في تركيا ما يستجد من معلومات"، مشيراً إلى أن "السفارة العراقية لدى أنقرة والقنصلية في غازي عنتاب خصصتا أرقام طوارئ لتلقي أي إبلاغات بشأن الضحايا والمفقودين".
يأتي ذلك بينما لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين أو ينتشلون الجثث وسط أنقاض الزلزال بعد 8 أيام من الكارثة التي ألحقت دماراً هائلاً بأجزاء من سوريا وتركيا، حاصدة أكثر من 37 ألف قتيل، وسط توقعات بأن يرتفع العدد أكثر.
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