العراق يحذر: المخزون المائي بات على المحك

حذرت وزارة الموارد المائية العراقية السبت من أن المخزون المائي في البلاد "بات على المحك" .

وأشارت إلى أن "العراق فقد 70% من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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"مراحل حرجة"

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في تصريحاته، إن "انخفاض مناسيب نهري دجلة أو الفرات في أي محافظة بالعراق هو إجراء يخص الوزارة"، مبيناً أن "التخزين المائي الآن وصل إلى مراحل حرجة لا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهار".

كما أضاف أن "الوزارة تضخ إطلاقات مائية لتوفير المياه للري وتأمين مياه الشرب"، لافتاً إلى أن "الإيرادات المائية التي تأتي للعراق اليوم تمثل 30% من استحقاقه الفعلي و70% لا تصل".

كذلك أوضح أن "الحكومات السابقة لم تبرم أي اتفاق يلزم تركيا وإيران بتأمين حصص العراق المائية، حيث إن 70% من مياه العراق تأتي من دول الجوار".

أقل من 8 مليارات متر مكعب

وأكد شمال أن "السنوات الثلاث الأخيرة في العراق كانت سنوات جافة بسبب قلة الأمطار مما أدى إلى استنزاف التخزين المائي بشكل كبير".

فيما تحدث عن وجود أقل من 8 مليارات متر مكعب من المياه منذ تولي وزير المياه الحالي منصبه، غير أنه أوضح أنهم يحافظون على تلك الكمية، مشيراً إلى أن ما "بين 200- 250 متراً مكعباً من المياه في الثانية تصل العراق عندما تطلق تركيا المياه من السدود التي بنتها"، بحسب "واع".

يذكر أن العراق يعاني منذ 2003، من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغيير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة عليها.