ألمانيا: هجمات إيران عبر حدود العراق خطيرة على المنطقة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال زيارة للعاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الصاروخية الإيرانية عبر الحدود العراقية غير مقبولة وتعرض الناس والاستقرار الإقليمي للخطر.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها العراقي، "لا تنم هجمات النظام الإيراني الصاروخية عن قمعه الطائش والوحشي لشعبه فحسب، بل تعرض حياة الناس واستقرار المنطقة بأكملها للخطر من أجل التشبث بالسلطة. هذا أمر غير مقبول ويشكل خطرا على المنطقة بالكامل".

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بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق يحتاج إلى الإمكانيات التكنولوجية الألمانية لبناء الاقتصاد والبنى التحتية.

بحث ملفات عدة

وقال "نشكر برلين على دعمها لبغداد في الحرب ضد عصابات داعش، ونشكر البرلمان الألماني على اعترافه بإبادة الإيزيدين"، لافتاً إلى أن "العراق يحتاج إلى الإمكانيات التكنولوجية الألمانية لبناء الاقتصاد والبنى التحتية".

وأضاف "تطرقنا كذلك لملف معالجة اللاجئين العراقيين في ألمانيا وللحرب الروسية - الأوكرانية"، داعياً "لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة".

وتابع أننا "تباحثنا في ملف التغير المناخي، وألمانيا قادرة على أن تساعد العراق بهذا المجال".