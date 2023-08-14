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(رويترز)

ضحيته شاب وشقيقه.. منشور على فيسبوك يتسبب بمأساة

دبي - العربية.نت
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تسبب منشور على "فيسبوك" بمأساة في العراق.

فقد قتل شاب وأصيب شقيقه إثر مشاجرة مسلحة بمحافظة ذي قار، بسبب منشور على "فيسبوك"، وفق ما أفاد مصدر أمني، الاثنين.

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23 و25 عاماً

وأوضح المصدر لوسائل إعلام محلية أن "شاباً يبلغ 23 عاماً توفي، فيما أصيب شقيقه البالغ 25 سنة إثر مشاجرة مسلحة في إحدى قرى قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار، بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

كما لفت إلى أن "الضحية تلقى طلقة نارية في منطقة الرقبة أدت إلى وفاته على الفور، فيما أصيب شقيقه بطلق ناري في منطقة الظهر".

ارتفاع كبير

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية شهد معدل جرائم القتل ارتفاعاً كبيراً في العراق.

فيما يرى المحللون أن ذلك يعود إلى الاضطرابات الأمنية والصحية والاقتصادية في البلد، فضلاً عن تفشي الفقر والبطالة.

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