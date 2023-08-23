رئيس وزراء العراق: لن نسمح لأي جهة أو تنظيم العبث بأمننا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح لأي جهة أو تنظيم بالعبث بأمن البلاد.

وقال خلال لقائه وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، إن الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم العبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مؤكداً التوجه نحو تفعيل المزيد من التعاون في إطار اللجان الأمنية المشتركة مع تركيا واعتماد الحوار، بعيداً عن التصرف أحادي الجانب.

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معالجة ملف المياه

كما أشار السوداني إلى ضرورة التنسيق بين العراق وتركيا، في مختلف القضايا الإقليمية، لتبنّي مواقف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين، ودعا الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضاً، مؤكدا أهمية التوافق بهذا الملف لما فيه المصلحة المشتركة وحفظ الحقوق المتبادلة، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه.

كما شدد السوداني، على أن العراق جادّ بطرح جميع الملفات، بروح التعاون وحسن الجوار، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

دعم تركيا للعراق

من جانبه، أكد الوزير التركي رغبة بلاده واستعدادها لدعم العراق، في مختلف المجالات مؤكداً التوجه الجاد والحرص على حل المشاكل العالقة بين البلدين.

يشار إلى أنه منذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغيير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة عليها.